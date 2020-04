/ / Três são presos acusados de envolvimento em briga generalizada em Novo Mundo

Os suspeitos, de 20, 21 e 33 anos, foram presos, na noite de domingo (26/05), em uma residência localizada em Novo Mundo/MT, acusados de se envolverem em uma briga generalizada e tentarem esfaquear as pessoas que estavam no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando um dos suspeitos tentou forçar uma menor a ‘ficar’ com ele. Como não conseguiu, começou a ameaçar todos que estavam no local com uma faca.

Em seguida, todos que estavam na festa foram para frente da residência com medo de serem atingidos. Posteriormente, os outros dois suspeitos se envolveram na confusão. Ainda de acordo com a polícia, havia menores consumindo bebida alcoólica.

Os suspeitos responderão por corrupção de menores e por estarem aglomerados infringindo determinação do poder público para evitar a propagação do novo Coronavírus (Covid-19). A pena para este crime é detenção, de um mês a um ano e multa.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. O Conselho Tutelar também deve ser acionado para acompanhar o casos