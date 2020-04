/ / Sinop volta a ter voos para Cuiabá a partir do próximo mês

A Azul Linhas Aéreas confirmou que retomará, a partir de 11 de maio, suas operações no aeroporto presidente João Figueiredo, o 2º maior de Mato Grosso em número de passageiros. A previsão inicialmente é de um voo diário saindo do aeroporto Marechal Rondon, Cuiabá/Várzea Grande às 12h e chegando em Sinop às 13h. A volta é às 13:45h.

Na consulta feita, há pouco, no site da empresa, o bilhete para 11 de maio tem duas tarifas – R$ 249 e R$ 289 – valor sujeito a alteração.

Os voos haviam sido suspensos desde o último dia 26 por conta da pandemia do Coronavírus. A empresa estava operando com 3 voos de Sinop para Cuiabá e Campinas (SP). Ainda não foi previsto quando a companhia planeja retomar a rota para São Paulo, uma das mais procuradas por passageiros de diversas cidades do Nortão e Sul do Pará que embarcam em Sinop.