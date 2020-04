/ / Sinop têm seis atletas no time Sub-21 e presidente não descarta ‘peneira’ para completar grupo

O presidente do Sinop Futebol Clube, Agnaldo Turra disse, há pouco, ao Só Notícias, que a equipe já tem seis jogadores fechados na categoria Sub-21 para uma possível disputa da Copa Federação Mato-grossense de Futebol, prevista para acontecer entre 28 de agosto e 8 de novembro. O campeão da última edição do certame foi o Luverdense.

A competição garante vaga à fase de grupos da Copa do Brasil e, este ano, pode ganhar ainda mais peso em decorrência da suspensão do Estadual, já que dirigentes solicitaram que as vagas do Mato-grossense sejam decididas através da Copa FMF. “Se houver a disputa de vagas nesta competição vamos reforçar o grupo com jogadores já prontos”, destacou Turra.

Ainda não foi descartado a possibilidade de dar oportunidade a jogadores com menos experiência, por meio de peneiras. “Sabemos que Sinop e região tem um potencial diferenciado neste aspecto e podem sim surgir novos nomes de jogadores”, ressaltou.

Entre os jogadores já garantidos no grupo Sub-21 estão nomes que disputaram o Campeonato Mato-grossense desse ano no time principal, alguns até com protagonismo e titularidade. Os confirmados são o goleiro Mayson, zagueiros Deminha e Willian, volante Luan e o atacante Vandeilson. O outro nome não foi revelado.

Conforme Só Notícias já informou, no time principal a diretoria do Sinop Futebol Clube já encerrou os processos de rescisões contratuais com os jogadores. Anteriormente, o time tinha 28 atletas em seu grupo, agora só 6 continuam com os contratos. Uma redução de 78%.

A princípio, os vínculos teriam vigência até o final do mês, mas com a suspensão do Campeonato Mato-grossense, que já se estende por mais de três semanas, foram interrompidos antecipadamente como maneira de cortar e reduzir gastos.