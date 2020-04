/ / Sepultado em Guarantã do Norte jovem que morreu em colisão entre carro e moto na BR-163

O sepultamento do corpo do jovem Daniel da Silva Mendonça, de 21 anos, ocorreu, ontem Domingo (12/004), em Guarantã do Norte/MT, Segundo informações da funerária São Judas Tadeu. Ele morreu no acidente envolvendo uma motocicleta Honda XRE cinza, placas de Guarantã do Norte, e um VW Fox, aconteceu hoje, na BR-163, em Matupá (200 quilômetros de Sinop), no sábado/(11/04).

De acordo com a polícia, o motociclista seguia sentido Guarantã do Norte, quando o outro veículo teria feito uma conversão e houve a colisão. Esta versão ainda não é oficial e será apurada pela Polícia Civil, que deve instaurar um inquérito para investigar as causas e responsabilidades pelo acidente.

A motorista do carro ficou ferida e foi encaminhada para o hospital municipal. O estado atual de saúde dela não foi informado. Outras três pessoas estavam no carro e não tiveram ferimentos.