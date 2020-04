Falando aos visitantes no Palácio da Alvorada na manhã desta sexta-feira (28), o Presidente Jair Bolsonaro manteve o que já havia dito em sua live no dia anterior. Segundo ele a imprensa está batendo porque não está recebendo verba do governo federal. Ele citou também a intriga da própria imprensa e pediu ‘um pouco de paz para poder trabalhar’.

Por Folha do Brasil