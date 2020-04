/ / Saiba como usar o app da Caixa para pedir o auxílio emergencial

Celular podem ser usados para solicitar o benefício de R$ 600 que será pago por três meses para informais, MEIs, autônomos e desempregados.

O governo federal liberará até quinta-feira (9) o auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Um dos caminhos para receber o benef ício é pelo aplicativo Caixa|Auxílio Emergencial.

O app foi desenvolvido pela Caixa Econômica Federal e está disponível para celulares com sistema operacional Android, do Google, e também para iOS, sistema operacional de aparelhos da Apple.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a expectativa é que até 15 milhões de pessoas se cadastrem ainda nesta terça-feira (7).

Quem estiver usando celulares de qualquer marca, exceto iPhone, deve fazer a busca pelo aplicativo "Caixa|Auxílio Emergencial" na Play Store. É muito importante conferir se existe a indicação de ser um aplicativo da Caixa Econômica Federal, pois existem apps não oficiais.

Acesse esse link para baixar a versão correta. ( https://play.google.com/store/apps/details…

Assim que o download for concluído, abra o aplicativo na área de trabalho do celular para começar o cadastro. O primeiro passo é clicar no botão laranja "realizar sua adesão".

Em seguida, o aplicativo irá exibir uma série de codições que você precisa se enquadrar para ter direito ao auxílio emergencial: como ter mais de 18 anos, não ter emprego formal e ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou, no total, de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).

No final da tela, toque nos dois quadradinhos brancos para declarar que leu as condições e autorizar o acesso aos dados pessoais. Em seguida, toque no botão laranja "tenho os requisitos, quero continuar".

O próximo passo é preencher um cadastro com nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Depois clique no botão laranja "continuar". Será necessário também informar o número de celular para o envio de um código de verificação. Inclua o número da linha e a operadora e toque no botão "continuar".

A tela seguinte será para incluir os dados de todos os membros da família que possuem CPF e moram com você. Por último, indique como você gostaria de receber o auxílio emergencial: em uma conta existente ou abrir uma conta. Use o mesmo aplicativo para acompanhar a solicitação. Em de dúvidas, entre em contato com a central telefônica 111.

Os usuários de iPhone pode buscar pelo aplicativo na App Store e seguir os mesmo passos para realizar a solicitação do auxílio.

O benefício será repassado por três meses e será pago em dobro para mulheres chefes de família (R$ 1,2 mil). Segundo estimativas oficiais, serão pagos R$ 98 bilhões no período a aproximadamente 54 milhões de pessoas beneficiadas.