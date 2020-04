/ / Rotam intercepta suspeitos que iriam cometer crime a mando de organização

Maricelle Lima Vieira | PMMT

Conforme o boletim de ocorrência, os agentes estavam em patrulhamento quando viram um veículo Kia Sportage preto, em alta velocidade com cinco pessoas dentro. Foi solicitada ordem de parada, não obedecida. Iniciado o acompanhamento, o veículo veio parar na Avenida Filinto Muller.

Na vistoria no carro, os militares encontraram uma pistola calibre 380, embaixo do banco do motorista. Questionado, o cidadão que conduzia o carro disse que o grupo estava indo praticar um ‘salve’ – onde iriam fazer uma de pessoa de refém, ou cárcere privado e até um homicídio, no bairro Mapim, ainda em Várzea Grande.

O suspeito acrescentou que o grupo faz parte uma organização criminosa e estava cumprindo ordens. Referente ao veículo, o motorista disse que havia locado exclusivamente para fazer o serviço.

Via consulta, foi checado que os cinco homens detidos têm passagens criminais por roubo, tráfico de drogas, receptação, sequestro e porte de arma de fogo.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190, ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.