/ / Rede de supermercados incentiva uso de máscaras em MT

Mais do que prezar pela saúde e bem-estar de clientes e colaboradores, a rede de supermercados Casa Aurora segue atenta no combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19) em Mato Grosso – inclusive, no que diz respeito à conscientização. Para além das medidas de segurança já adotadas em suas lojas, a Casa Aurora vem reforçando o uso de máscaras por parte de todos – seja antes, durante ou após as compras.





O estímulo à adoção do acessório de proteção atende o Decreto nº 437 do Governo do Estado de Mato Grosso, de 3 de abril de 2020, que instituiu o programa "Eu cuido de você e você cuida de mim" – que, por sua vez, estimula a solidariedade entre as pessoas por meio do incentivo ao uso de máscaras, mesmo que artesanais.





“Cada um tem que fazer a sua parte. Acreditamos que auxiliar na conscientização e dar o exemplo é uma forma de contribuirmos com a consolidação do Decreto Estadual e reforçar o combate ao avanço da doença. Na Casa Aurora, os colaboradores já fazem o uso de máscaras e levam a mensagem educativa a todos aqueles que passam pelas lojas. Além disso, seguimos outras medidas rigorosas de segurança”, pondera Cristhini Sangaletti, empresária à frente da rede.





Todas as lojas da rede de supermercados Casa Aurora contam com a disponibilização de sabão e álcool em gel para clientes e colaboradores; sinalização no piso, próximo aos caixas, para que as pessoas possam manter a distância de dois metros um do outro; e oferecem serviço de delivery para idosos e demais grupos de risco – basta realizar o pedido por telefone.





CASA AURORA – A rede de supermercados possui cinco unidades no Norte de Mato Grosso, sendo duas em Sinop, uma em Matupá, uma em Sorriso e uma em Guarantã do Norte. Para mais informações a respeito de ações que a Casa Aurora está fazendo em suas lojas, acompanhe pelo site: http://casaaurora.com.br ou ainda pelo Instagram, no endereço instagram.com/casaaurorasupermercados