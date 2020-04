/ / Quatro times de MT receberão R$ 410 mil da CBF devido crise causada pelo Coronavírus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, hoje, o repasse de R$ 19 milhões, a fundo perdido, para socorrer equipes e federações durante a crise causada pela pandemia do novo Coronavírus. Desse valor, a equipes Operário Várzea-grandense, Luverdense e União, vão receber R$ 120 mil cada porque disputam o Campeonato Brasileiro da Série D. Além disso, o Operário LTDA Feminino, que está no Brasileiro da Série A2 receberá R$ 50 mil.

De acordo com a assessoria da CBF, ao todo serão beneficiados 140 clubes, com o apoio das Federações Estaduais. O objetivo é colaborar para que esses clubes possam cumprir seus compromissos com os jogadores e jogadoras durante o período de paralisação do futebol.

Além disso, a CBF decidiu doar para cada uma das Federações Estaduais o valor de R$ 120 mil. “Vivemos um momento inédito, de crise mundial, cuja extensão e consequências ainda não podem ser calculadas. É necessário, portanto, agir com critério e responsabilidade. O nosso objetivo, com essas novas medidas, é fornecer um auxílio direto imediato. Mas, além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades puderem ser normalizadas”, afirmou o presidente da CBF, Rogério Caboclo, através da assessoria.

As informações são da assessoria.