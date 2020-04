/ / Produtor aumenta em até seis mil litros a produção de leite com assistência técnica do Senar

Abril é o mês de aniversário do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) e, assim como milhares de outras pessoas, Ilton Vicente de Souza, do Sítio São Judas Tadeu III, encontrou na instituição uma parceira que ajudou a transformar sua vida. Ele conta que participou do Senar Tec Leite, encerrado no final de 2019 e, ao longo do programa viu sua propriedade sendo transformada e sua produção e rentabilidade aumentada. Ilton é produtor de leite, no município de Pontes e Lacerda e, por cerca de quatro anos, recebeu Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar-MT. Ele conta ainda que, neste período, registrou aumento na produção de leite de mais de seis mil litros/mês. “Além disso, a margem líquida é positiva, ou seja, acima de 6%, o que indica viabilidade da atividade a curto e médio prazo”. De acordo com o produtor ao longo do período em que foi assistido, ele adotou técnicas, como construção de cobertura para sobras, manejo alimentar e nutricional de bezerras e divisão de lotes de animais. O produtor conta ainda que adequou a sala de ordenha, com o objetivo de melhorar a higienização e, consequentemente, a qualidade do leite produzido. Mas não foi só isso. “Também tivemos melhoras na infraestrutura do sítio, o que beneficia toda a família”. Ilton conta que melhorou a casa onde moram, comprou um trator e instalou uma caixa d’água, o que facilitou bastante a vida de toda a família. “E com o trator tudo ficou mais fácil e não tem mais atrasos. Antes precisávamos esperar que o vizinho desocupasse e, por muitas vezes, isso atrasou o andamento do serviço. Com o trator podemos, inclusive, adiantar algumas coisas e deixar tudo em ordem na propriedade”, conta entusiasmado.



Fonte: Assessoria de Imprensa/Senar-MT