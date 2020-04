/ / Prefeito prevê que usina de asfalto em Guarantã do Norte trará economia de até 50% em obras

O prefeito de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), Érico Stevan Gonçalves, previu em entrevista, ao Só Notícias, que a usina de asfalto deve gerar até 50% na economia nas obras futuras . “Essa redução também será graças a mão de obra própria, além dos maquinários da prefeitura. Vamos fugir da contratação de empresas. Inclusive estamos licitando para contratação de uma fábrica de tubos”.

Os primeiros equipamentos para montagem da usina de asfalto já chegaram. Alguns itens como a retroescavadeira e a extrusora para meio fio foram adquiridos através de adesão de ata pela prefeitura. As máquinas estão sendo adquiridas através de financiamento e é esperada a transferência dos recursos para o município pela Caixa Econômica Federal. Ainda de acordo com o gestor, devido à pandemia do novo Coronavírus acabou atrasando a liberação.

“Nossa ideia era dar início nos trabalhos de pavimentação no começo de maio. Já temos a emulsão, já licitamos a brita e o pó de brita, já temos os profissionais para a execução dos serviços. Vamos iniciar os trabalhos pelos bairros Cidade Nova e 13 de Maio, onde muitas ruas já têm a drenagem pronta, o que ajuda e muito o desenvolvimento dos trabalhos”.

No mês passado, foi homologado o processo licitatório para aquisição de três caminhões basculante, pá carregadeira, rolo compactador um aspergidor de asfalto hidrostático dentre outros equipamentos.