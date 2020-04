/ / Policiais localizam em mata avião que foi furtado de aeroporto de Matupa

A Polícia Militar confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que foi localizado, esta manhã, o Cessna Aircraft 182, prefixo PT-JAX, que caiu em uma área de mata de menos 5 mil hectares entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Guarita (156 e 200 quilômetros de Sinop, respectivamente). A aeronave ficou completamente danificada e parou com “o trem de pouso” virado para cima.

As buscas começaram na quarta-feira e estavam sendo feitas por policiais de Peixoto de Azevedo, Colíder e Matupá com apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Sorriso. Ontem, os investigadores da Polícia Civil também ajudaram nas buscas e conseguiram encontrar duas camisas dos ladrões e uma corda que era usada para amarrar objetos no avião.

O tenente-coronel e comandante Regional da PM, James Jacio Ferreira informou que “parte da quadrilha de assaltantes está identificada, acreditamos que agora nas investigações que darão continuidade ao trabalho da Polícia Militar, outros integrantes da quadrilha serão responsabilizados”.

Conforme Só Notícias já infirmou, a aeronave foi furtada do aeroporto de Matupá (204 quilômetros de Sinop), na última terça-feira (feriado). Os criminosos estouraram o cadeado com a corrente que estava na hélice e também furtaram mais de 3 mil litros de querosene do posto de abastecimento.

O proprietário Márcio Eidt informou, anteriormente, que a aeronave estava abastecida com capacidade para uma hora de voo mas os ladrões também conseguiram furtar combustível no posto do aeroporto, além de quebrarem as câmeras de segurança.

ó Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)