/ / Policiais encontram roupas de ladrões e avião pode ter caído em mata no Nortão

Os policiais civis e militares encontraram, esta manhã, durante as buscas em uma região de mata entre os municípios de Terra Nova do Norte e Nova Guarita (156 e 200 km de Sinop, respectivamente) duas camisas dos ladrões do Cessna Aircraft 182, prefixo PT-JAX, que pode ter caído na área de ao menos 5 mil hectares. Além disso, uma corda que era usada para amarrar objetos no avião também foi localizada.

Um dos policiais explicou que foram feitos sobrevoos e em alguns trechos foi utilizado um drone (veículo aéreo não tripulado). No entanto, até o momento, a aeronave não foi encontrada. Ao menos cinco pessoas que conhecem a região de mata vão continuar fazendo as buscas para tentar encontrar o Cessna. Já os policiais encerram o trabalho no local e vão continuar com as investigações, que estão sendo coordenadas pela delegada da Polícia Civil de Matupá, Juliana Rado.

Esta manhã, o empresário e proprietário do avião, Márcio Eidt disse ao Só Notícias, que suspeita que o avião tenha caído ou feito um pouso forçado em uma fazenda. “Acredito que iremos encontrá-la danificada. Eles saíram de Matupá e seguiram sobrevoando a rodovia federal. No dia que furtaram, estava um clima bem ruim e sem a experiência necessária de voos é muito fácil ter um acidente aéreo”.

Conforme Só Notícias já infirmou, a aeronave foi furtada do aeroporto de Matupá (204 quilômetros de Sinop), na última terça-feira (feriado). Os criminosos estouraram o cadeado com a corrente que estava na hélice e também furtaram mais de 3 mil litros de querosene do posto de abastecimento.

O proprietário informou, anteriormente, que a aeronave estava abastecida com capacidade para uma hora de voo mas os ladrões também conseguiram furtar combustível no posto do aeroporto, além de quebrarem as câmeras de segurança. “Havia uma espécie de algema na hélice que pesa em torno de 5 quilos, se alguém ligar o avião com o dispositivo danifica o motor e não consegue levantar voo. Eles serraram e ligaram o avião”, avaliado em aproximadamente R$ 500 mil.