/ / Polícia recupera em Matupá Scânia roubada e prende suspeito

A Polícia Militar recuperou um Scania 480 prata que havia sido roubada, em janeiro, na BR-163, entre os municípios de Itaúba e Nova Santa Helena. Um homem, que não teve a identidade informada, que estava com o veículo, foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, o proprietário foi quem acionou os policiais quando visualizou a Scânia no pátio do posto. Eles constataram que o chassi não conferia com as placas apresentadas no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e notaram mais indícios de adulteração no caminhão.

Na sequência, o proprietário reconheceu as rodas, calços nas caixas de balança, instalação elétrica dos suspensores dos eixos, e também que para-choque traseiro foram adulterados.

A delegacia de Polícia Civil concluirá a investigação. Não foi confirmado se o homem preso responderá por receptação.

