/ / Polícia confirma identidade de irmãs que morreram em acidente na BR-163

A polícia acaba de confirmar as identidade das vítimas que morreram em uma acidente envolvendo um veículo Corsa e uma carreta no fim desta manhã de quarta-feira (29), em Guarantã do Norte/MT.

Trata-se de Gabrieli Roberta dos Santos Picolin Sanches de 20 anos e sua irmã Lavínia vitória dos santos Picolin Sanches de 7 anos, ambas moradoras de Guarantã do Norte.

Gabrieli Sanches era acadêmica da Faculdade Unifama e estava cursando o 3º semestre de Direito, Lavynia era aluna do Colégio Inovação.

O Acidente:

O acidente ocorreu por volta das das 11h20min, segundo informações colhidas no local, o veículo Corsa de cor preta teria perdido o controle e colidiu de frente com uma carreta carregada de soja.

O Corpo de Bombeiros, PRF, polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para colher as informações necessárias para desvendar as verdadeiras causas do acidente.

Ainda não está decido o horário e local do ato fúnebre das duas irmãs.

Por/ O Território