/ / Parceria com TRT e MPT fortalecerá campanha Vem Ser Mais Solidário

A campanha “Vem Ser Mais Solidário”, liderada pela primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virginia Mendes, recebeu a doação de R$ 408 mil do Comitê Interinstitucional Gestor de Ações Afirmativas, formado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os recursos serão usados integralmente na aquisição de cinco mil cestas básicas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT).

Os alimentos serão destinados às famílias em vulnerabilidade social no Estado. O projeto de repasse foi aprovado, na última quarta-feira (15), pelo comitê.

A campanha “Vem Ser Mais Solidário – MT unido contra o coronavírus” tem como objetivo amparar as pessoas que mais necessitam, especialmente àquelas em que a situação financeira ficou ainda mais difícil devido às medidas de isolamento social, adotadas para prevenir o contágio do vírus.

A primeira-dama Virginia Mendes agradeceu a doação e destacou que todos os Poderes devem se unir neste momento em prol de minimizar os impactos que o novo coronavírus tem causado na vida da população mato-grossense, especialmente as mais carentes.

A secretária da Setasc, Rosamaria Carvalho, ressalta a importância da destinação para ajudar amenizar os efeitos da pandemia. “Este valor permitirá um acréscimo de cestas à nossa campanha, que tem recebido um número cada vez mais crescente de pedidos para ajudar trabalhadores, principalmente os que vivem na informalidade, as diaristas, e dezenas de outras categorias”, finalizou Rosamaria.

Vem Ser Mais Solidário

O Governo do Estado de Mato Grosso adquiriu 50 mil cestas básicas e também está arrecadando doações para ampliar o número de famílias atendidas pela campanha. Para isso, caixas de coletas foram posicionadas dentro dos principais supermercados: Big Lar, Comper e Atacadão. Um ponto de recebimento da campanha também está instalado na Arena Pantanal.

Quem preferir poderá doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para isso: Banco do Brasil, agência 3834-2, conta corrente número 1.042.810-0 (CNPJ 03.507.415/0009-00). Todas as doações serão revertidas para compra de cestas básicas.