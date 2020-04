/ / Palmeiras garante salários de março e estudará situação financeira este mês

Os reflexos da pandemia do coronavírus ainda são incertos no futebol brasileiro. Clubes ao redor do país vêm estudando as melhores medidas para amenizar o prejuízo no período. No caso do Palmeiras, ainda não existe um plano traçado para os próximos meses.

O clube confirmou que pagará integralmente os salários de março dos jogadores e fará um estudo, ao longo de abril, para entender melhor o impacto financeiro causado pela paralisação dos torneios.

Após chegar a um resolução internamente, o Palmeiras voltará a se pronunciar. Segundo o clube, o Alviverde não quer fazer declarações baseadas em hipóteses.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo não entra em campo desde 14 de março, em empate sem gols contra a Inter de Limeira, válido pelo Campeonato Paulista. O Verdão também disputa a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro na temporada.