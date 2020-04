/ / Ossada humana é localizada no Nortão e perícia aponta possível homicídio

A ossada humana foi localizada ontem, na região rural de Feliz Natal (131 quilômetros de Sinop), recolhida e encaminhada ao Instituto Médico legal (IML) de Sinop para identificação oficial. No local foram encontrados uma blusa, shorts e um chinelo feminino.

O perito André Luiz Furio, que atendeu a ocorrência, informou, ao Só Notícias, que há indícios de possível homicídio “pela posição do corpo, de forma escondida. Não havia perfuração no crânio, mas o cadáver estava em estado esquelético muito difícil ver lesões. As roupas também já estavam bem corroídas pelo tempo”.

No domingo, outra ossada humana encontrada na MT-140 que liga Sinop a Santa Carmem e será identificada por exame de DNA. Um possível familiar já se apresentou e o material foi colhido para confronto genético. Não foi informado quando o resultado deve sair.

Conforme Só Notícias já informou, a assessoria da Polícia Militar em Sinop, disse que um pecuarista encontrou a ossada e acionou a polícia. Foi encontrado um celular e será analisado se pertencia à vítima.

Só Notícias/David Murba e Herbert de Souza (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo)