/ / Nova Mutum pagará salários com recurso recebido da Federação

O presidente do Nova Mutum Esporte Clube Anir Siqueira Coimbra confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que pagará salários, do mês de abril, de atletas e comissão técnica com o valor recebido da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). A equipe foi beneficiada, hoje, com R$ 20 mil.

O montante ameniza parcialmente o pagamento da folha salarial mensal, que é de R$ 84 mil, sendo R$ 64 mil com jogadores e R$ 20 mil com a comissão. A quantia ainda é menor do que o clube deixou de receber com patrocínios após a suspensão do certame, que conforme o presidente gira em torno de R$ 206 mil perdidos.

O valor em questão é oriundo do aporte financeiro de R$ 120 mil cedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à cada entidade do país. Além do Nova Mutum, o Sinop, Poconé, Araguaia, Mixto e Dom Bosco também receberam R$ 20 mil cada.

Conforme Só Notícias já informou, a FMF foi a primeira e única do país até este momento, a destinar o repasse da CBF em toda a sua totalidade para as equipes de futebol. O repasse não foi feito ao Cuiabá, Luverdense, União e Operário Várzea-grandense, pois estas equipes, que disputam competições nacionais, vão receber uma quantia diretamente da própria CBF.