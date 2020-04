/ / Nova Mutum deixou de receber mais de R$ 200 mil em patrocínios após suspensão do Estadual

O presidente do Nova Mutum Esporte Clube, Anir Siqueira Coimbra, revelou, há pouco, em entrevista, ao Só Notícias, que o valor dos contratos rescindidos com patrocinadores após a suspensão do Campeonato Mato-grossense já é de R$ 206 mil. O certame foi paralisado há mais de três semanas e ainda não há previsão de retorno. “Aconteceram muitas suspensões de patrocínios, o prejuízo já foi grande para todos infelizmente”, revelou.

Atualmente, a folha salarial da equipe é de R$ 84 mil, sendo R$ 64 mil somente com jogadores, e o restante com os membros da comissão técnica. “O nosso vínculo com os atletas vai até o dia 5 de maio. Temos custos altos e ainda não sabemos como serão os próximos meses”, destacou Coimbra.

Sobre o aporte financeiro de R$ 120 mil que a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) repassará a seis clubes que jogaram o Estadual mas não disputam nenhuma divisão nacional, Anir ressaltou que “ainda não sabemos quantos receberemos, ninguém sabe. Hoje será a definição da FMF, estamos aguardando um posicionamento exato”, expôs.

Apesar do montante ser incerto, a diretoria já planeja onde aplicará o recurso. “Temos um resto de salários a pagar do mês de abril, porque demos cheques, ou nós vamos deixar na conta do clube até o compromisso chegar, pois não sabemos o que acontecerá daqui para frente. Estamos analisando as possibilidades”, completou.