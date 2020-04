/ / Mulheres são presas acusadas de tráfico de drogas

Duas mulheres foram presas por policiais militares do Comando de Ação Rápida (CAR), na última terça-feira(14/04), em um bar, na avenida Rotary Internacional, em Peixoto de Azevedo. Com elas, foram apreendidas porções de pasta base de cocaína, 4 aparelhos celulares, caixas de som sem comprovação de origem fiscal e mais de R$ 479.

De acordo com o boletim de ocorrência, as prisões ocorreram durante rondas dos policiais que perceberam a movimentação estranha no bar. Ao se aproximarem, flagraram as suspeitas tentando fugir do local. Uma delas foi abordada e ao fazer a busca no local encontraram uma porção de pasta base de cocaína e R$ 60.

A segunda suspeita também foi encontrada e negou saber da origem da droga. Porém, acabou ficando muito nervosa e contou que havia mais entorpecentes em um dos quartos do imóvel. Em uma sacola foi localizado o restante da droga.

Elas duas receberam voz de prisão e foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)