/ / Mulher toma microfone de repórter da Globo e diz ao vivo: “Bolsonaro tem razão”

Nesta quinta-feira (10), durante SP1, noticiário local de São Paulo, os telespectadores da TV Globo levaram um susto. Renato Peters, repórter do jornal, falava ao vivo da situação crítica de um hospital da cidade por conta do coronavírus. Em um determinado momento durante a reportagem, uma mulher que passava no local da gravação tomou o microfone da mão do jornalista e xingou a emissora. “A Globo é um lixo. O Bolsonaro tem razão”, disse a mulher.

A transmissão foi cortado e retornou a Cesar Tralli, que apresentava o programa direto do estúdio. Ele pediu desculpas aos telespectadores pelo episódio.

Pelas redes sociais, Renato Peters comentou o ocorrido: “Gente! Tá tudo bem aqui. Nenhum arranhão, nem susto. A mulher, que estava com uma criança de 5 anos, só não percebeu que estávamos lá pra mostrar que o hospital do bairro dela já está em situação crítica. No mais, #ficaemcasa. Eu sigo na rua pra reportar. Sempre”, escreveu.