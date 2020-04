/ / Morador de Guarantã morre após grave acidente na BR-163

Sidnei José dos Santos de 35 anos, faleceu após um acidente envolvendo um veículo VW Gol e uma carreta Volvo FH 540, por volta das 21h20min de ontem (19), na BR-163, em Guarantã do Norte/MT, próximo ao frigorífico Redentor.



Segundo o que consta no boletim de ocorrência, Sidnei estava conduzindo o veículo Gol quando invadiu a pista contrária e bateu na lateral da carreta.

Com a colisão, o veículo Gol ficou parcialmente destruído, já o condutor da carreta perdeu o controle e acabou saindo da pista, porém o motorista nada sofreu.



Ainda consta no boletim de ocorrência, que os policiais em conversa com outro motorista, que foi testemunha, o mesmo relatou que alguns quilômetros antes do local do acidente foi ultrapassado pela vítima, e que o motorista do veículo Gol estava fazendo movimentos de zigue-zague na pista e quase colidiu com outras três carretas.



O ato fúnebre será realizado a partir das 12 horas na capela São Judas Tadeu em Guarantã do Norte.

Por/ O Território