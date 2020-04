/ / Mais R$ 200.000,00 na conta da Saúde de Guarantã do Norte

A Bancada do PODEMOS de Guarantã do Norte no Legislativo, formada pela Vereadora Katia Brambilla e Davi Marques, juntamente com a população do Município comemoram essa reivindicação atendida dessa vez pela Senadora Selma Arruda (PODEMOS), que antes de deixar o cargo na semana passada (16/04) pelo motivo de Cassação do Mandato, enviou esse valor destinado a Saúde do Município atendendo um pedido do Partido e oficializado pela Vereadora Katia Brambilla ainda no ano passado. O pedido deve ser enquadrado a publicação no dia 25 de março de 2020, a portaria nº 545 trata sobre a aplicação de recursos vindos de emendas parlamentares para a aplicação preferencial ao enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19).





O Presidente do Partido Lucio Déo entende que apesar de hoje o Município não ter caso confirmado, esses recursos devem ser muito bem celebrados, pois os municípios poderão adicionar recursos do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC) do Sistema Único de Saúde para o enfrentamento deste vírus. Para isso, é somente seguir as diretrizes da Portaria nº 488, publicada no dia 23 de março de 2020, e os recursos destinados poderão ser usados para:

Transporte: Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, transporte sanitário eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realização de procedimentos de caráter eletivo, além do financiamento de ambulância;





Piso da Atenção Básica de cada Município: ações básicas de saúde e Piso da Média e Alta Complexidade em ações, ampliação e serviços de atendimento à população que demandam a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos para o apoio, diagnóstico e tratamento, ou seja, os recursos ajudarão na estrutura de atendimento da Saúde Pública como um todo, afirma Déo.





Gostaríamos de agradecer os nossos vereadores do Podemos katia e Davi que não medem esforços para nos representar e buscar soluções para as necessidades do Município, ao Prefeito Érico e sua equipe que se dedicam de forma técnica mostrando o máximo de empenho para obter recursos e garantir suas aplicações através das mãos da Secretaria Tatiane Aranda e os demais profissionais de saúde; Agradecer também aos demais vereadores pela agilidade na votação em Sessão extraordinária no dia 16/04 que teve projeto de lei que dispõe abertura de credito adicional especial para medidas de enfrentamento do coronavirus (covid-19) e agradecer de forma especial a Senadora Juíza Selma Arruda, que em seu tempo de atuação nos atendeu da melhor maneira possível, auxiliando, orientando e aconselhando para buscarmos qualidade humana para construir a política em nossa cidade através do partido PODEMOS e acredito que o Estado perdeu muito com essa cassação, finaliza o presidente.

Matérias Relacionadas

Da Assessoria