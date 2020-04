/ / Maioria das cidades em Mato Grosso ainda não registrou casos de Coronavírus, diz secretaria

O governo de Mato Grosso informou, esta tarde, que 113 cidades ainda não registraram casos de Coronavírus. De acordo com o levantamento, os nove municípios com maior número da doença são Cuiabá (127), seguido por Rondonópolis (36), Sinop (20), Várzea Grande (12), e Primavera do Leste (6). Dos 250 casos e 10 óbitos confirmados no Estado até ontem, cinco são de residentes em outros Estados e 245 (98%) estão concentrados em 28 dos seus 141 municípios, envolvendo 2,06 milhões de habitantes de um total 3,48 milhões, estimados em 2019 pelo IBGE. Respectivamente, menos de um quinto dos municípios e pouco mais da metade da população.

Aliado a este fator, do total de mato-grossenses infectados, 214 ou 85,6% foram registrados em nove dos 10 maiores municípios, envolvendo 1,659 milhão de pessoas ou menos da metade da população estadual. Outros cinco casos confirmados (1,8%) são de residentes em outros Estados, notificados nos municípios de Cuiabá (2), Chapada dos Guimarães, Pontes e Lacerda e Rondonópolis.

Os 31 casos restantes (ou 12,4%) foram registrados em 19 municípios, cuja população soma 403 mil habitantes ou 11,6% do total mato-grossense. Destes, apenas sete municípios têm população abaixo de 10 mil habitantes (vide tabela)

A média de idade entre os infectados é de 44,24 anos, enquanto o maior número (122) registrado está entre 36 e 55 anos. A faixa etária considerada de risco, entre 56 e 80 anos e acima de 81 anos, registra 53 casos, número inferior ao registrado na faixa etária entre 19 e 35 anos (63 casos).

Apesar dos homens serem menos infectados do que as mulheres (41% e 59%, respectivamente), apenas um dos 10 óbitos registrados é do sexo feminino. São cinco da faixa etária acima de 60 anos, dois com 54, dois entre 34 e 45 anos e uma jovem de apenas 24 anos de idade. As vítimas são de Cuiabá (2), Rondonópolis (2), Aripuanã, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Mirassol d’Oeste e Sinop.