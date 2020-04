/ / LBV doa cestas de alimentos e leva esperança a famílias cuiabanas

Ação integra campanha emergencial contra a Covid-19, a fim de amenizar o sofrimento de famílias socialmente vulneráveis

Com o intuito de amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19, a Legião da Boa Vontade (LBV) intensificou todas as suas ações para socorrer as famílias em vulnerabilidade atendidas por ela e também famílias em risco alimentar que sofrem com a crise. A Instituição está entregando cestas de alimentos, itens de limpeza e higiene, entre outras doações às famílias da capital mato-grossense para que se previnam e evitem o contágio pela Covid-19.

Com a ajuda de colaboradores, voluntários e empresas parceiras, a LBV já distribuiu mais de duas toneladas de alimentos , além de 500 unidades de sabão em barras. Esta ação emergencial também contou com o apoio da empresa Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda. e da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), que destinaram aos atendidos, respectivamente, 360 unidades de cereal infantil e 100 quilos de suplemento alimentar à base de soja.

Para estas famílias, que já viviam com poucos recursos antes da pandemia , esse socorro veio em boa hora e afastará o medo da fome durante o necessário período de isolamento social. Mãe de duas crianças assistidas pela LBV, dona Carla Maria da Silva afirmou: “Estamos passando por um momento bem difícil. Estou desempregada por conta do coronavírus. A LBV representa tudo na minha vida! É gratificante poder contar com essa ajuda, não só eu como tantas outras famílias aqui no bairro Dom Aquino. Só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês”.

Por sua vez, Evelyn Garcia Correa, que também é beneficiada pelos serviços de convivência da Instituição, destacou com profunda emoção: “Essa ajuda está sendo muito importante, porque estamos passando por um momento difícil. Quero dizer obrigada a todos que estão colaborando, por essa grande ajuda, a gente está precisando mesmo. Que Deus abençoe a todos!”.

O coronavírus pode deixar milhares de famílias sem o alimento diário

Por isso, a hora é de todos se unirem e ajudarem essas famílias que sofrem com a falta de recursos básicos, como alimentos e material de higiene e limpeza.

Sua doação faz a diferença!

Para contribuir, basta acessar o site www.lbv.org e fazer uma doação. Doe quantas cestas e quantos kits você puder, mas não deixe de ajudar. A doação é simples, rápida e segura. Caso prefira, faça um depósito ou uma transferência bancária em nome da Legião da Boa Vontade ( CNPJ 33.915.604/0001-17), em uma das contas a seguir : Bradesco (Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5); Itaú (Agência: 0237 — C/C: 73700-2); Banco do Brasil (Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2); Caixa Econômica Federal (Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0); ou Santander (Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6).

