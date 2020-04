/ / Jovem de 14 anos morre por descarga elétrica em Guarantã do Norte

Uma vitima fatal de apenas 14 anos veio a óbito no inicio da tarde desta terça-feira (28/05/20), o mesmo sofreu uma descarga elétrica, da rede de alta tensão, quando subiu em um caminhão na Linha 38, zona rural de Guarantã do Norte/MT.





A vitima é Pablo Henrique Rosa de apenas 14 anos, ele cursava o 9º ano na Escola Municipal Darcy Ribeiro. o corpo de bombeiro foi acionado, ao chegar no local do acidente já se deparou com o jovem caído ao solo,

com parada cardiorrespiratória.





Pablo apresentava queimaduras pelo corpo causado pela descarga elétrica, os bombeiros realizaram varias manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas devido a gravidade, o mesmo não resistiu e veio a óbito.

