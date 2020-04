/ / Guarantã do Norte não tem nenhum caso confirmado de Covid-19 e nenhum caso suspeito há 16 dias

O município de Guarantã do Norte não teve nenhum caso do COVID-19 confirmado. Conforme boletim divulgado pela secretaria municipal de saúde neste domingo, 19. No período foram encaminhados para exames 18 casos com suspeita, porém todos foram descartados. Outra boa notícia é que há 13 dias o município não registra nenhum caso suspeito.





Esse resultado é muito importante e pode ser decisivo para a reabertura de alguns estabelecimentos que ainda permanecem fechados, como a Feira do Produtor, academias entre outros estabelecimentos.





Dias atrás o prefeito Érico Stevan Gonçalves decretou a volta do funcionamento desses estabelecimentos, porém o Ministério Público e o Poder Judiciário entenderam que ainda era cedo para essa flexibilização e foi expedido liminar proibindo o funcionamento desses estabelecimentos no município.





O prefeito Érico com o corpo técnico e jurídico do município vem tratando da questão junto ao poder Judiciário e Ministério público no sentido de permitir o funcionamento desses estabelecimentos.





“Não há nada mais precioso do que a vida. Sempre tivemos isso em mente, tanto que o maior investimento da nossa administração é em saúde pública. Quando fomos orientados a tomar as medidas de isolamento e distanciamento social, imediatamente a tomados sem questionamentos. Estamos trabalhando firme no sentido de cumprirmos todas as normas sanitárias e de segurança para o combate do COVID-19. Porém, eu entendo que o estágio que está nosso município nos dá segurança para nosso comercio voltar a funcionar observando as medidas sanitárias e os cuidados necessários. Estamos recorrendo da liminar, estou confiante de que a Justiça vai entender a situação mediante os números do nosso município e nos conceder a reabertura do nosso comercio. Claro que não podemos relaxar temos que tomar todas as medidas sanitárias e de distanciamento. Mas nosso comercio e principalmente nossos produtores precisam comercializar seus produtos senão o município sofrerá demais as consequências econômicas. Além disso temos também a situação das nossas igrejas, vou conversar com as demais autoridades e vermos o que poderemos fazer. ” Comentou o prefeito Érico.

Da Assessoria