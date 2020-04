/ / Guarantã do Norte começa receber equipamentos para usina de asfalto

O município de Guarantã do Norte começa a receber os primeiros equipamentos que compõem a usina de asfalto. Alguns itens como a Retroescavadeira e a extrusora para meio fio foram adquiridos através de adesão de ata e já foram entregues.



No último dia 31 de março foi homologado o processo licitatório para aquisição de 03 (três) caminhões truck com caçamba basculante 0 km; 01(uma) pá carregadeira. 01 (um) rolo compactador pesado (pé de carneiro); 01 (um) aspergidor de asfalto hidrostático 6.000 litros; 01 (uma) usina misturadora a frio com capacidade 60 toneladas hora; 01 (um) rolo compactador cilindro; 01 (um) distribuidor de agregado; 01 (uma) vassoura mecânica. Estes equipamentos estão sendo adquiridos através de financiamento junto ao governo federal e depende de transferência dos recursos ao município pela Caixa Econômica. A situação do país com o COVID-19 está resultando no atraso dos repasses, porém, a expectativa é que em breve os recursos sejam transferidos e os maquinários sejam entregues.



“- Infelizmente essa situação de pandemia está atrasando a liberação dos recursos. Nossa ideia era dar início nos trabalhos de pavimentação no começo de maio. Já temos a emulsão, já licitamos a brita e o pó de brita, já temos os profissionais para a execução dos serviços. Vamos iniciar os trabalhos pelos bairros Cidade Nova e 13 de Maio, onde muitas ruas já têm a drenagem pronta, o que ajuda e muito o desenvolvimento dos trabalhos.



A pavimentação da Lions deve ser retomada na próxima semana e a licitação da Jonas Pinheiro está em andamento devendo ser concluída nos próximos dias. Esperamos que as consequências dessa pandemia passem logo para retomarmos nossa programação de obras”. Explicou o prefeito Érico.

