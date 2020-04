/ / Governo começa a entregar kits de alimentação escolar para famílias em MT

Rosane Brandão

Seduc-MT

O Governo do Estado já está entregando os kits de alimentação escolar para as famílias dos estudantes das escolas da rede estadual de ensino. Nessa ação, o Governo de Mato Grosso vai investir R$ 2,5 milhões, num total de 55.757 kits entregues.

O valor estimado de cada kit é de R$ 45,00 e contém alimentos como feijão, arroz, macarrão, óleo, molho de tomate, sal e frango, mas podem ser acrescidos de outros produtos caso haja disponibilidade nas unidades escolares.

Conforme explica a secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, no primeiro momento, receberão os kits com os alimentos os estudantes que são beneficiários do programa bolsa família e que estão inseridos no Sistema Integrado de Gestão Educacional (Sigeduca). “No entanto, caso a escola detecte que mais alguma criança tenha necessidade em receber os alimentos, e ela não seja beneficiada pelo programa, poderá fazer o cadastro da mesma, organizando a entrega o mais rápido”.

Conforme orientação da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as escolas estão se organizando para fazer as entregas de forma que não ocorra tumulto e nem aglomeração de pessoas nas unidades. A entrega começou nesta segunda-feira (20.03), mas, conforme orientativo da Seduc, as escolas estão fazendo a entrega escalonada, ou seja, agendando o dia e horário com os pais ou responsáveis dos alunos que receberão os kits.

Na Escola Estadual Presidente Médici, em Cuiabá, a equipe gestora organizou a entrega dos 200 kits por etapa de ensino. Primeiro estão entregando para as famílias dos alunos do ensino médio e depois para os do ensino fundamental. Todos os profissionais estão tomando os cuidados básicos, como o uso de máscaras e de álcool em gel e mantendo o distanciamento necessário entre as pessoas.

“Estamos seguindo as determinações de segurança e cuidado estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, protegendo desta forma os pais e os profissionais da escola quanto à transmissão da Covid-19”, explica a diretora da escola, Elina Fernandes.

Para Sérgio Roberto de Almeida, pai de um aluno da EE Presidente Médici, o kit com os alimentos vai ajudar muito, já que que ele e a esposa ficaram desempregados durante o período de pandemia. “Esses alimentos vão ajudar muito a gente, pois a situação financeira lá em casa está bem crítica. Agradeço muito por essa ajuda”.

Na Escola Pedro Gardes, em Várzea Grande, 82 alunos serão beneficiados. O diretor da unidade destaca a importância da ação do governo do Estado. “Sabemos que esses alimentos vão ajudar muito essas famílias, pois estão fazendo falta no dia a dia delas”.

“Agradeço muito ao governo do estado por ter esse olhar com as famílias. A entrega desses alimentos é muito importante nesse momento em que estamos vivendo o caos por causa do vírus”, disse Ana Paula Lopes, mãe de aluno da EE Pedro Gardes, localizada em Várzea Grande.

“Essas cestas vão ajudar muito as crianças que precisam e dependem da merenda escolar”, completou Leticia Amorim, também mãe de aluno da EE Pedro Gardes.

Outra mãe que saiu satisfeita com a cesta de alimentos foi Nadiene Patrícia dos Santos, mãe de um aluno do ensino fundamental da EE Jercy Jacob, em Várzea Grande. “Esse auxílio do governo é muito importante para nós. Ele vai contribuir muito com a alimentação da nossa família nesse momento tão difícil”.

A secretária Marioneide Kliemaschewsk destaca que os estudantes das escolas das diferentes modalidades, como as do campo, indígenas e quilombolas, também serão beneficiados com os kits.

“O Governo do Estado está beneficiando as famílias de baixa renda com vários auxílios e a Seduc está tendo um olhar específico para com nossos alunos, que, muitas vezes, tinham como única fonte de alimentação a merenda escolar e hoje, devido a essa situação vivenciada, não estão tendo esse acesso nas escolas”, observou a secretária.