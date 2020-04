/ / Governador pede que prefeitos de MT suspendam a cobrança de IPTU

O governador Mauro Mendes (DEM) sugeriu, nesta segunda-feira (06), que os prefeitos dos 141 municípios de Mato Grosso suspendam a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Em entrevista ao jornal MT1, da TV Centro América, o governador comentou que tem telefonado e enviado mensagens a todos os prefeitos e pede que adotem medidas para ajudar a população a enfrentar esse momento de crise.

Ele argumentou que o Governo do Estado tem contribuído como pode e destacou a suspensão da cobrança do IPVA e prorrogou o pagamento do ICMS de 150 mil empresas.

“Espero que prefeituras façam movimento idêntico, por adiar pagamento de IPTU. Nós temos nossas limitações. O Governo vai ter muita dificuldade (...) Os prefeitos têm que minimizar esses efeitos”, declarou.

Em Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) suspendeu a cobrança do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), mas ainda analisa suspender a cobrança do IPTU deste ano.

Mauro Mendes também destacou que o Governo já tem um planejamento de crise para os próximos quatro meses.

Por Reporter MT