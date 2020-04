/ / Gastando quase R$ 100 mil para manter assessores Barbudo ainda não apresentou nenhum projeto em 2020

O deputado federal por Mato Grosso, Nelson Barbudo (PSL), gasta quase R$ 100 mil (cem mil reais) por mês com salários dos assessores parlamentares. A conta na verdade é paga pela Câmara Federal que tem o orçamento abastecido pelos impostos dos eleitores.



Segundo o Portal da Transparência em janeiro deste ano o deputado federal usou dos recursos públicos R$ 95.817,57 (noventa e cinco mil oitocentos e dezessete reais com cinquenta e sete centabos) com os salários dos assessores.



Já em fevereiro foram R$ 95.293,95 (noventa e cinco mil duzentos e noventa e três reais com noventa e cinco centavos). Tem assessor do deputado Nelson Barbudo que recebe mais de vinte mil reais.



No entanto, de acordo com o sistema da Câmara dos Deputados, Nelson Barbudo não apresentou nenhum projeto de lei neste ano. Barbudo sequer está como relator de algum projeto em tramitação.



Nelson Barbudo foi o deputado mais votado em Mato Grosso nas eleições de 2018.

