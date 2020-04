/ / Futuro do campeonato mato-grossense é incerto, diz federação

A assessoria da Federação Mato-grossense de Futebol informou, esta tarde, ao Só Notícias, que ainda não há qualquer definição sobre o futuro do Estadual, por parte da entidade. “O Campeonato está suspenso nesse momento esperando os próximos dias para acertar a continuidade ou não da competição”, resumiu. Momentaneamente “tudo que sair de notícias em relação a uma definição do campeonato é especulação”, pois ainda “não tivemos nenhuma definição dos 27 estaduais do Brasil”, aponta.

O certame foi suspenso no dia 17 de março, na fase de quartas de finais, e nos últimos dias, diversos dirigente de clubes já apontaram opinião favorável ao cancelamento da competição. Um deles é o presidente do Sinop Futebol Clube, Agnaldo Turra, que vem alegando problemas econômicos como embasamento para o posicionamento. Para Turra, o cancelamento é a melhor opção.

Outro que também já apontou problemas financeiros, perda de patrocínios e falta de viabilidade econômica é o presidente do Nova Mutum, Anir Siqueira Coimbra, alegando que clube perdeu cerca de R$ 206 mil em patrocínios e arca mensalmente com folha salarial de R$ 84 mil. Coimbra é favorável a uma definição que “não deixe a equipe endividada” e chegou a sugerir que as vagas fossem definidas através da Copa FMF.

Conforme Só Notícias já informou, apesar da indefinição se depender da disposição e vontade do presidente da FMF, Aron Dresch, o Estadual será retomado e tenha o clube campeão oficializado. Dresch vem conversando diariamente com seus assessores mais próximos e tem defendido a ideia do torneio ter seu término, assim que a crise da pandemia mundial do coronavírus chegue ao fim. A preocupação do dirigente é como será feito às indicações dos representantes de Mato Grosso aos torneios nacionais do próxima temporada como Copa do Brasil, Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série D.