/ / Frigorifico Redentor retorna as atividades e deve atingir capacidade máxima de abate até junho

O Frigorifico Redentor de Guarantã do Norte retomou as atividades de abate no dia 15 de abril passado. Atualmente 608 (seiscentos e oito) funcionários estão em atividade laboral, onde no momento estão sendo abatidas 300 cabeças ao dia. A meta de produção é atingir o abate de 450 cabeças no início de maio e 600 cabeças dia até a última semana de maio e atingir a capacidade máxima no mês de junho.

“Retomamos nossas atividades neste mês de abril, gradualmente estamos aumentando nossa produção, esperamos atingir nossa capacidade máxima de abate no mês de junho. Atualmente nosso mercado está totalmente voltado para as exportações.” Explicou o diretor Márcio Maurilio Bihl.

Preocupado com a economia do município o prefeito Erico Stevan Gonçalves comemorou a volta ao funcionamento da indústria frigorífica. “-A retomadas das atividades do Frigorifico Redentor acontece num momento muito importante, pois a pandemia do COVID-19 está afetando drasticamente nossa receita e essa indústria além de ser a maior empresa geradora de empregos no município é também a principal geradora de ICMS e ISS. Estou muito feliz com esse retorno, isso é de fundamental importância para iniciarmos a recuperação da nossa economia e garantirmos o desenvolvimento e a Paz social das nossas famílias.” Comemorou o prefeito Érico Stevan. Assessoria