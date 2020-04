/ / Forte chuva volta a causar alagamentos em ruas e avenidas de Sinop; vídeo

A forte chuva que começou por volta das 7h e segue, até o momento, voltou a provocar diversos pontos de alagamentos nas ruas e avenidas. Um dos trechos mais afetados é da avenida das Embaúbas, nas proximidades da igreja Santo Antônio. Além disso, na avenida das Embaúbas também há ponto de alagamento em cerca de três quadras, entre a Itaúbas e a Ingás e a via está praticamente intransitável.

Na avenida Júlio Campos, próximo a praça Plínio Callegaro, no centro da cidade, a água já ultrapassou a altura das calçadas e alagou por completo a via. A água praticamente já cobre as rodas de carros mais baixos.

Na avenida dos Ingás, próximo ao cruzamento com a rua das Caviúnas, a vala de escoamento de água no canteiro central está cheia e praticamente transbordando. Também há alagamento nas laterais da via. No cruzamento da avenida dos Jacarandás também ocorreu alagamentos.

Conforme Só Notícias já informou, no dia 24 de março, a forte chuva começou durante a madrugada e só terminou por volta das 10h, provocou diversos pontos de alagamentos em ruas e avenidas. Em trechos da Embaúbas, Itaúbas, Julio Campos, por exemplo, tem muito acúmulo porque a tubulação não está conseguindo dar vazão.

Também teve alagamentos em diversos pontos nas ruas Ênio Pipino e João Pedro Moreira de Carvalho, às margens da BR-163, no setor industrial. Em alguns trechos ficou intransitável e os motoristas aguardaram para não ter prejuízo nos veículos.