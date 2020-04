/ / Ex-Cruzeiro e Vitória, Bryan volta aos treinos no clube que defende na Armênia

Em segundo lugar do Campeonato Armênio com 31 pontos em 17 jogos, o Alashkert FC decidiu no último dia 14 de março paralisar suas atividades de treinos em virtude da pandemia do coronavírus. Diante disso, os atletas tiveram que ficar em quarentena com intuito de manter-se saudáveis e também para não propagar a doença.





O Alashkert FC conta com quatro brasileiros em seu elenco. Um deles é o lateral-esquerdo Bryan, de 28 anos, e que carrega passagens por clubes importantes do Brasil, entre eles: América Mineiro, Cruzeiro, Portuguesa, Ponte Preta, Vitória e CRB. O jogador chegou na Armênia no último mês de fevereiro e desde então fez seis jogos com um gol e duas assistências.





Com menos de 2 mil casos confirmados e 30 mortes, o cenário na Armênia parece controlado. Em virtude disso, o Alashkert FC retomou a sua rotina de treinamentos na última segunda-feira. “Estava bastante ansioso por essa volta. Cumpri como manda a regra esse período de isolamento social. Fiquei direto em casa, me cuidando. A saudade era grande de voltar a ter contato com bola. Volto com alegria e torcendo para que essa pandemia termine logo não só na Armênia, mas no resto do mundo”, declarou Bryan, que demonstrando versatilidade já atuou por lá como ponta, meia, volante, além da sua posição de origem, que é lateral-esquerdo.





Após algumas sessões de treinos, Bryan descreve como tem sido esses primeiros dias de trabalho. “O foco vem sendo em recuperar o condicionamento físico. São trabalhos específicos para recuperar o mais rápido possível o período que ficamos parados. O bacana é que nesses treinos específicos os profissionais do clube estão trabalhando exercícios com bola que é o que nós jogadores gostamos”, ressaltou o atleta brasileiro.





Distante dois pontos do líder Ararat-Armenia, o Alashkert FC ainda não teve uma confirmação oficial da Federação Armênia de Futebol de quando o campeonato nacional recomeçará. Mas, Bryan garante que a expectativa é de buscar o título da competição. “Especulam que os jogos podem voltar no próximo dia 15 de maio. Porém, nada oficial ainda. Nesses primeiros dias de treino vi os jogadores bem concentrados e motivados, pois temos o objetivo de terminarmos a temporada sendo campeões nacionais”, finalizou.

Fotos: Divulgação/AV Assessoria e Divulgação/Alashkert FV

Assessor de Imprensa