/ / Ex-Athletico Paranaense, Ceará e Sport, Diego Ivo completa 31 anos e revela sua expectativa para a sequência da temporada: “Estou com disposição de 20 anos”

Nesta segunda-feira, o zagueiro Diego Ivo completa mais um ano de vida. O defensor chega aos 31 anos prestes a encerrar o seu vínculo contratual com o Novo Hamburgo. Antes da paralisação do Gauchão, Diego Ivo vinha sendo um dos principais destaques da equipe gaúcha quando o time chegou a sofrer apenas um gol numa sequência de cinco jogos.





Sem ter a confirmação ainda que o Campeonato Gaúcho terá uma continuidade, Diego Ivo fez um balanço positivo da passagem pelo Novo Hamburgo. “Apesar de curta, creio que foi uma experiência bem positiva. Chegamos a ser a defesa menos vazada da competição, tive uma boa sequência e atuações destacadas. Infelizmente o estadual teve essa paralisação. Mas, acredito que consegui fazer um bom trabalho”, opinou o zagueiro.





Ainda na expectativa para definir o seu futuro clube, Diego Ivo demonstra bastante motivação para a sequência de 2020, principalmente agora que chegou aos 31 anos. “Estou muito empolgado para a sequência do ano, principalmente porque estava fazendo um bom Gauchão. A empolgação é enorme que pinte um projeto bacana para o restante da temporada. Cheguei aos 31 anos, mas estou com disposição de 20 anos. Sempre foi o meu sonho ser jogador profissional. É o que sei fazer bem e quero prolongar por pelo menos mais sete anos minha carreira”, revelou o defensor que já passou por clubes importantes como: Avaí, Atheltico Paranaense, Ceará, Sport, Ponte Preta, Paysandu e Juventude.





Enquanto não define o seu futuro clube, Diego Ivo segue se preparando para o próximo desafio. “Tenho treinado bastante neste período de isolamento e também me alimentado bem. É preciso dosar na alimentação para não ficar acima do peso. Esse cuidado nos exercícios e na alimentação me darão uma boa condição quando voltar a treinar oficialmente na sequência da minha carreira”, concluiu.









Fotos: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa e João Vitor Goularter/ECNH

Assessor de Imprensa