/ / Escolas estaduais recebem kits com álcool e máscaras de proteção individual

Adilson Rosa

|

Seduc MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) começa a distribuir kits com álcool 70% e máscaras de proteção individual para todas as unidades escolares da rede estadual. São três litros de álcool e 10 máscaras para cada unidade escolar cujos gestores deverão busca na Assessoria Pedagógica de sua cidade. A entrega iniciou pelas Assessorias de Cuiabá e Várzea Grande.

Segundo o superintendente administrativo da Seduc, Artur Barros, os produtos atendem a campanha “Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim”, do Governo Estadual, que ressalta a necessidade do uso de máscaras para se proteger e evitar a contaminação do coronavírus, além de proteger também as pessoas que estão no seu convívio.

“No início desta semana, já entregamos os produtos nas duas Assessorias. A próxima etapa será levar para o interior do Estado. Todas as escolas estaduais receberão”, destaca o superintendente.

Em Várzea Grande, os assessores separaram os produtos e entraram em contato com os diretores das escolas para fazer a entrega. Para que todos recebam e não haja aglomeração, os assessores fizeram uma escala de entrega.

Na terça-feira (28.04), a diretora Ana Paula Nepomuceno de Almeida, da EE Manoel Gomes, esteve na Assessoria para buscar seu kit. “A gente agradece por esse material que veio num momento tão importante. Já vou levar e fazer a distribuição”, ressalta.

Em seguida, a diretora Shirley de Oliveira Cardoso, da EE Gonçalo Botelho de Barros, também levou os produtos. “Veio num momento certo porque estava fazendo falta. Serão úteis na Escola, com certeza. Eu e o secretário escolar estamos trabalhando nesse período”, assinala.

O assessor pedagógico José Carlos Machado Cunha aprovou a distribuição do kit. Para ele, a ação da Seduc tem o intuito de proteger todos os servidores durante a pandemia do coronavírus.

Capital

O álcool e as máscaras de proteção individual fazem parte do campanha “Eu Cuido de Você, Você Cuida de Mim” do Governo Estadual

Créditos: Divulgação

Em Cuiabá, a Assessoria Pedagógica fez o agendamento para entrega. Os gestores serão chamados em intervalos de 15 minutos para não haver aglomeração.

“Enviamos uma mensagem no grupo de WhatsApp dos diretores de Cuiabá informando sobre a entrega e as orientações de uso. Serão para a área administrativa. E a entrega será no período matutino”, explica.

Reforço

Desde o início desta semana, a Seduc reforçou a todos os servidores, tanto na sede como nas unidades escolares, Assessorias Pedagógicas e Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro), a necessidade do uso obrigatório de máscaras de proteção individual.

“É imprescindível que atuemos com responsabilidade na prevenção e combate à transmissão da Covid 19. Contamos com a colaboração de todos os servidores da Seduc”, ressalta a secretária Marioneide Kliemashewsk.