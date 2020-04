/ / Eleição para definir novo presidente da federação já movimenta futebol em MT

Com pouco mais de um ano para expirar o atual mandato do presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, o vice-presidente do União Esporte Clube, Reidner Souza, já se antecipou e se coloca como pré-candidato a concorrer pelo cargo. Há 15 dias, o dirigente colorado confirmou sua intenção de brigar pela presidência da entidade que comanda o futebol profissional de Mato Grosso.

Dresch está na federação há três anos após ter derrotado o ex-jogador e empresário do ramo de material esportivo João Carlos Oliveira, que por muito tempo foi vice -presidente da entidade na época do falecido Carlos Orione, morto em 2016.

Ex-presidente do Cuiabá Esporte Clube, Aron se elegeu com o discurso de modernizar a gestão da entidade. Porém, pelo fato de ter sido dirigente do ‘Dourado’ por muito tempo, ele enfrenta certa resistência de outros dirigentes de clubes que o acusam de não ter cortado ‘cordão umbilical’ com a equipe, hoje na condição de bicampeã mato-grossense e já integra a Série B do Campeonato Brasileiro, além de ter faturado a Copa Verde ano passado em cima do Paysandu.

A manifestação de Reidner Souza em disputar à presidência da FMF no próximo ano já provoca movimentação nos bastidores do futebol mato-grossense, principalmente após problema de saúde Aron Dresch vir a público. Comenta-se que atual presidente está repensando em tentar um segundo mandato. Mas também há especulação de que Aron também pode lançar um outro candidato para evitar que a oposição chegue ao poder da modalidade no Estado.

Procurado pela reportagem ontem, Aron Dresch não foi localizado para comentar o assunto sobre uma possível reeleição. Considerado ‘braço direito’ de Dresch na entidade, Diogo Carvalho, Diretor de Competições, também não atendeu ligações para seu telefone celular. Diogo é apontado como o nome caso Aron Dresch abra mão de um segundo mandato.