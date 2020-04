/ / Eduardo Person mantém rotina de treinos em casa e projeta desafio para o Guarani no retorno aos jogos

Dia 16 de março. Essa foi a última vez que Eduardo Person entrou em campo. O dérbi, válido pela 10ª rodada do Paulistão, terminou com a vitória do Bugre, de virada, por 3 a 2. Já com portões fechados para a torcida, a partida foi uma das últimas a ser realizada antes da completa paralisação do futebol.





Desde então, já são quase 40 dias sem poder jogar, treinar no campo e viver a rotina. Para não ficar parado, o volante Person vem procurando maneiras alternativas nesse período de quarentena. “É um momento difícil, atrapalha todo mundo. Mas a saúde das pessoas tem que estar sempre em primeiro lugar. Continuar vivendo normalmente seria muito perigoso para todos nós jogadores, comissão técnica, jornalistas e torcedores. Independente dessa situação do coronavírus, não dá para ficar parado. Venho treinando todos os dias de casa mesmo, exercícios aeróbicos, de fortalecimento muscular e outras atividades. O importante agora é não ficar parado, senão depois vai ser mais complicado para voltar”, destacou o atleta, que ainda não perdeu na temporada. Em cinco jogos foram três vitórias e dois empates.









O início de 2020 vem sendo positivo para o jogador e o clube. O Guarani é o vice-líder do Grupo D do Campeonato Paulista, são apenas duas derrotas em 10 jogos. Com 16 pontos somados, está um atrás do líder Bragantino e cinco na frente do Corinthians. “Foi uma pena essa paralisação, nossa equipe vinha conseguindo ótimos resultados nesse início de temporada. Agora o desafio será manter esse mesmo ritmo na volta. A expectativa é grande para o retorno, estamos bem próximos de conseguir a classificação para as quartas de final”, concluiu.







Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa Foto: Divulgação/Guarani FCFoto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa