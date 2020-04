/ / Dono de conveniência é preso por desobedecer decreto municipal em Guarantã do Norte

Na noite de quinta-feira (16) por volta das 21 horas, a polícia militar recebeu uma denúncia que em uma conveniência no centro da cidade de Guarantã do Norte/MT, havia uma pessoa sendo ameaçada por um indivíduo com uma faca.

Os policiais ao chegarem ao local constataram várias pessoas aglomeradas fazendo uso de bebidas alcoólicas.



Os policiais logo identificaram o proprietário do estabelecimento e a vítima de ameaça, porém o suspeito de ameaçar a vítima já tinha evadido-se do local.

Posteriormente os policiais determinaram que desligasse o som e fechasse a conveniência, o proprietário do estabelecimento desobedeceu a ordem dos policiais dizendo que não fecharia e nem desligaria o som.



Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão ao comerciante por desobediência e crimes contra a administração pública, o mesmo foi encaminhado à delegacia de polícia Civil.





