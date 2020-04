/ / Dois são presos com arma e 5 tabletes de maconha

Os policiais do Comando de Ação Rápida (CAR) prenderam dois homens, ontem à noite, em Peixoto de Azevedo MT, acusados de tráfico de drogas. Foram apreendidos 5 tabletes de maconha, uma arma (calibre não informado), celulares, munições e algumas porções prontas para serem vendidas. Eles estavam em um GM Celta quando foram abordados.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais fizeram a abordagem no veículo e encontram com os suspeitos as porções de maconha. Eles confessaram que haviam comprado os entorpecentes no bairro Liberdade, de um traficante.

Os policiais, com apoio de uma guarnição de Matupá, foram até o local e encontram o suspeito em frente a sua residência. Ao perceber a aproximação das viaturas, ele correu e fugiu pelos fundos da casa. Foram feitas buscas no terreno, encontrados os 5 tabletes de maconha e outras porções em sacolas.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados juntamente com os dois presos à delegacia de Polícia Civil.