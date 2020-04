/ / Diretoria do Luverdense define férias coletivas de 20 dias; estadual segue paralisado

A diretoria do Luverdense Esporte Clube definiu, esta tarde, férias coletivas a todos os funcionários, jogadores e colaboradores da equipe que vão até o próximo dia 21. A decisão foi tomada em decorrência da suspensão do Campeonato Mato-grossense, que ocorreu há duas semanas, e ainda segue sem data para retorno.

De acordo com o comunicado da diretoria, o período inicial pode ser prolongado por mais 10 dias caso ainda permaneça o “isolamento social provocado pelo Coronavírus”. Atualmente, todos os atletas e membros da comissão técnica já foram dispensados para retornarem às suas cidades de origem.

Conforme Só Notícias já informou, o treinador do Luverdense, Toninho Pesso, assim como a diretoria acreditam que as quartas de final do mato-grossense devem ser retomadas e concluídas normalmente assim que possível. O Alviverde se classificou para a próxima etapa na última rodada, depois de quase ser rebaixado, e encarará o Cuiabá.

Além disso, buscando uma saída para diminuir os danos durante o período de quarentena e suspensão do certame, o clube de Lucas do Rio Verde havia adotado método de treinamento on-line para os jogadores que compõe o grupo. Diariamente, estavam praticando atividades em casa, e encaminham vídeos a comissão técnica, que monitora todas as ações.