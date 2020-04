/ / Deputado Federal José Medeiros destina recursos para Guarantã do Norte

A pedido do partido PODEMOS de Guarantã do Norte, o deputado federal José Medeiros (Podemos), destinou emenda de 200 mil reais para saúde no combate ao coronavirus. A emenda vem atender uma demanda muito importante para área de Saúde, sendo essencial na proteção e atenção as famílias e os profissionais da Saúde de Guarantã do Norte que possui um ônus de atender uma parcela da população carente do Sul do estado do Para (PA).





O pedido foi atendido após a publicação no dia 25 de março de 2020, a portaria nº 545 trata sobre a aplicação de recursos vindos de emendas parlamentares para a aplicação preferencial ao enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19),

Os municípios poderão adicionar recursos do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC) do Sistema Único de Saúde para o enfrentamento deste vírus. Para isso, será necessário seguir as diretrizes da Portaria nº 488, publicada no dia 23 de março de 2020. A proposição de recursos destinados aos estados, municípios e o Distrito Federal poderão ser usados para:





• Transporte: de pacientes no âmbito do SAMU 192, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, transporte sanitário eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realização de procedimentos de caráter eletivo, além do financiamento de ambulância;

• Piso da Atenção Básica de cada Município: ações básicas de saúde;

• Piso da Média e Alta Complexidade: ações, ampliação e serviços de atendimento à população que demandam a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos para o apoio, diagnóstico e tratamento.





Deputado Jose Medeiros, que é vice-líder do Presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados, vem olhando com grande cuidado as necessidades da nossa cidade e auxilia com emendas para a Saúde desde quando era Senador, com uma representação partidária forte e de qualidade o PODEMOS tem criado muitas demandas ao deputado para auxiliar a nossa cidade afirma o Presidente Lucio Déo.





O PODEMOS em Guarantã do Norte possui dois vereadores, a Professora Katia Brambilla e o Farmacêutico Davi Marques que migraram recentemente para a sigla. O Partido divulga que tem uma chapa de pré-candidatos a vereadores completa e muito bem composta e tem apoio das suas lideranças Estaduais e Nacionais para lançamento de um nome a pré-candidatura à Prefeitura de Guarantã do Norte, situação que está sendo definida com muito diálogo com grupo, afirma a vereadora Katia Brambilla.





Nos episódios que se decorrem dessa Pandemia, o PODEMOS de Guarantã do Norte vem trabalhando muito desde de insistentes solicitações de emendas para o setor de Saúde, em conjunto com executivo, dialogando com a população e diferentes setores para que possamos minimizar os impactos e problemas, atuamos na liberação da feira livre entre outras determinações de apoio a reabertura do comercio de acordo com as orientações da OMS, construídas em decreto junto com o Executivo Local, que está sob suspenção devido a liminar concedida ao MP que determinou a suspenção parcial ao Decreto Municipal 073/20 e estamos ainda com outras ações a serem propostas para ajudar os trabalhadores e a economia de Guarantã do Norte. Estamos trabalhando fortemente como sempre representando nossa população, afirma o Vereador Davi Marques Silva.

