/ / Deputado estadual doa recursos para a Saúde

Da Redação

O deputado estadual Xuxu Dal Molin é o primeiro parlamentar a fazer uma doação em nome de pessoa física para o combate ao coronavirus. Os dados preliminares sobre as doações foram apresentados hoje na reunião do Gabinete de Situação do Governo do Estado.

Além do parlamentar, outras pessoas físicas também realizaram doações para o combate e a prevenção da Covid-19, com depósitos na conta exclusiva às ações de enfrentamento ao coronavírus.

Deputado Xuxu Dal Molin

Créditos: JLSIQUEIRA / ALMT

Três termos de ajustamento de conduta foram firmados e o recurso, na ordem de R$ 2,7 milhões, também foram destinados ao fundo.

O Estado também contabiliza, como doação financeira, o valor de R$ 30 milhões da Assembleia Legislativa.

A doação de recursos financeiros para a Saúde pode ser feita pela conta do Fundo Estadual de Saúde: Agência 3834-2, conta corrente 1.042.809-7 (CNPJ 04.441.389/0001-61).

Vem Ser Mais Solidário

O Governo do Estado de Mato Grosso adquiriu 50 mil cestas básicas e também está arrecadando doações para ampliar o número de famílias atendidas pela campanha. Para isso, caixas de coletas foram posicionadas dentro dos principais supermercados: BigLar, Comper e Atacadão. Um ponto de recebimento da campanha também está instalado na Arena Pantanal.

Para quem preferir, poderá doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para o combate ao coronavírus: Banco do Brasil: Agência 3834-2, conta corrente número 1.042.810-0 (CNPJ 03.507.415/0009 - 00).