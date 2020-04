/ / Delegado Claudinei é eleito presidente da Comissão de Segurança da ALMT

O deputado Silvio Fávero foi eleito vice-presidente. Comissão foi instalada nesta terça-feira (14).

A luta pela melhoria das condições estruturais e de trabalho das Forças de Segurança Pública e pela nomeação dos aprovados em concursos públicos da área será prioridade para a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 2020. É o que afirma o novo presidente da comissão, deputado Delegado Claudinei (PSL), eleito durante sessão de instalação realizada na tarde desta terça-feira (14).





“Para mim é uma grande honra ser presidente da Comissão de Segurança. Vamos dar continuidade ao trabalho sério que já vinha sendo realizado sob presidência do deputado Elizeu. Apesar dessa crise que afeta todo o Brasil, por conta da pandemia do Coronavírus, não podemos parar os trabalhos de Segurança Pública. As delegacias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Bombeiros, os peritos criminais não param e nós também não podemos parar”.





A nomeação dos aprovados nos concursos públicos de delegado da Polícia Judiciária Civil (PJC) e para cargos de agente penitenciário e profissionais de nível superior do sistema penitenciário tem sido reivindicada pela Comissão de Segurança desde o ano passado. Por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), Claudinei afirmou que o assunto provavelmente voltará a ser discutido no segundo semestre.





“Sabemos que vai ser difícil até no meio do ano, devido ao Decreto 424 do governador e a essa pandemia, mas esperamos que, passado esse período, o governador não se esqueça desses aprovados e de fazer novos concursos, pois a segurança precisa dessa mão-de-obra. Como presidente, vamos buscar caminhos alternativos para essas nomeações” acrescentou.





Entre as principais demandas do setor, o parlamentou citou a falta de viaturas, o baixo efetivo das polícias Civil e Militar e o fechamento de delegacias em todo o estado.





“Esperamos fazer um bom trabalho com as nossas equipes de gabinete e também com a equipe técnica da Comissão de Segurança, que têm feito um bom trabalho. Estamos à disposição da sociedade mato-grossense, agora com mais esse desafio, assumindo a presidência dessa comissão, que é uma das mais importantes da Assembleia Legislativa”, finalizou Claudinei.





Durante a reunião os deputados também elegeram Silvio Fávero (PSL) para ocupar o posto de vice-presidente da comissão.





“Fico feliz em fazer parte mais uma vez da Comissão de Segurança, junto com meu amigo delegado Claudinei, um homem honesto, íntegro e não tenho dúvida que vai desenvolver um belíssimo trabalho, como vem fazendo como parlamentar”, declarou Fávero.





Também compõem a Comissão de Segurança Pública e Comunitária os deputados Ulysses Moraes (PSL), Thiago Silva (MDB), e Elizeu Nascimento (DC).