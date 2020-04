/ / Delegado Claudinei apresenta 34 proposições para o combate da Covid-19

Das proposituras apresentadas, 29 foram indicações, quatro requerimentos e o encaminhamento de um ofício ao Ministério da Saúde._

SANDRA COSTA

Infelizmente, Mato Grosso registrou nesta manhã (20) a sexta morte por Covid-19 no município de Barra do Garças, sendo que até então havia 174 casos confirmados da doença no estado, conforme boletim informativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Diante destes números, que requer medidas urgentes tanto para melhoria do atendimento nas áreas de Saúde, Segurança Pública e demais serviços essenciais, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) já apresentou 34 proposições.





Das proposituras apresentadas, durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa que têm sido realizadas online, por meio de videoconferência, 29 foram indicações, quatro requerimentos e um ofício ao Ministério da Saúde. “Sigo trabalhando de Rondonópolis e, nas sessões online, apresentei várias propostas a fim de atenuar o máximo possível os impactos desta pandemia no nosso estado. Entre elas, indicações que beneficiam os profissionais da linha de frente, como os da Saúde e Segurança Pública, assim como caminhoneiros e setor de logística, que não podem parar neste momento. Também não podemos esquecer do setor econômico, das pequenas empresas e negócios que fecharam suas portas diante do isolamento social, bem como os pequenos produtores que vivem da Agricultura Familiar”, afirmou Claudinei.





Algumas dessas indicações, inclusive, já foram implementadas, seja pelo Governo do Estado ou Federal. Foi o caso da inclusão nos grupos de prioridade para recebimento da vacina contra a gripe de os caminhoneiros, trabalhadores do setor de transporte e logística, profissionais de Saúde e Segurança Pública. Também será implementada a indicação que o deputado fez para garantir a merenda escolar aos alunos da rede estadual enquanto as aulas suspensas devido a pandemia. O Governo vai entregar a partir do dia 20 de abril mais de 55 mil kits de alimentação aos estudantes que recebem Bolsa Família.





O Governo do Estado também atendeu em parte uma indicação de autoria do Delegado Claudinei, quanto a prorrogação da cobrança dos consignados em folha dos servidores estaduais com o decreto nº 452/20. Porém, o parlamentar solicitou por meio de requerimento informações quanto a informação presente no decreto sobre “eventuais encargos financeiros incidentes sobre a operação decorrente da aplicação deste Decreto”.





Em outras proposituras, o deputado segue na luta a fim de que sejam atendidas, como a solicitação que fez, por meio de ofício ao Ministério da Saúde, para que, assim que sancionado o projeto de lei nº 1006/2020, sejam destinados recursos financeiros às Santas Casas e hospitais filantrópicos de Mato Grosso. A proposta prevê a transferência de R$ 2 bilhões a essas unidades hospitalares do país. Claudinei também solicitou ao Governo do Estado a antecipação do 13º salário dos servidores da Saúde e Segurança Pública, assim como o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da Polícia Judiciária Civil (PJC), não somente durante a pandemia, mas em caráter permanente.





“Também requeri ao governador Mauro Mendes informações sobre todos os contratos que estão sendo firmados durante a pandemia, bem como qual a destinação dos R$ 30 milhões economizados com o duodécimo que os deputados estaduais devolveram ao Governo para o combate à Covid-19”.





AGRICULTURA FAMILIAR – O deputado pediu à Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) a liberação do comércio nas Feiras Livres, levando em conta todas as medidas de higienização imposta por conta da Covid-19, pois os pequenos produtores estão sendo muito penalizados. “Indicamos ainda ao Governo do Estado para adquirir itens da agricultura familiar que fazem parte da merenda escolar”.





SAÚDE e SEGURANÇA PÚBLICA – O Delegado Claudinei solicitou a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais da área de Saúde, do Transporte e Segurança Pública. “Para Rondonópolis e região Sudeste, pedimos mais leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e box/emergência, além de estações de trabalho de anestesias para os hospitais Regional e Santa Casa de Rondonópolis, o repasse do custeio das UTIs da Santa Casa se mantenha atualizado e a reforma do sexto andar desta unidade hospitalar”.





SETOR HOTELEIRO – Uma das áreas mais afetadas pela Covid-19 foi a do turismo, o que levou muitos hotéis a fecharem as portas. Por isso, o deputado fez duas solicitações ao Governo para a realização de parcerias, sendo que seria pago aos hotéis, em forma de aluguel, para abrigar os profissionais de saúde que moram com familiares de grupo de risco. Em outra indicação, esses quartos seriam destinados à idosos que moram sozinhos e/ou não têm como manterem-se isolados aonde residem.