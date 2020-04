/ / Covid-19: Conselho Federal de Medicina autoriza uso de cloroquina em pacientes com sintomas leves

O CFM ressalta que autorizar não significa aconselhar o uso

O Conselho Federal de Medicina (CFM) autorizou nesta quinta (23) o uso da cloroquina e a hidroxicloroquina em pacientes que confirmaram o diagnóstico de Covid-19, e que apresentam sintomas leves. De acordo com o CFM, os “médicos poderão optar por seu uso sem que haja sanção por ‘infração ética’”.

O presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, esteve no Palácio do Planalto reunido com o Presidente Bolsonaro e com o ministro da Saúde, Nelson Teich.

O CFM conclui que as drogas poderão ser usadas em três estágios da doença:

• Pacientes com sintomas leves desde que haja confirmação de infecção pelo coronavírus;

• Pacientes com sintomas mais significativos que ainda não precisem de cuidados intensivos;

• Pacientes cujo quadro seja grave.

Por Folha do Brasil