/ / Condutor não habilitado e sem documentação que transportava carregamento de madeira ilegal é preso pela PRF em Guarantão do Norte MT

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de 15m³ de madeira no município de Guarantã do Norte, em Mato Grosso

Por volta das 20h do último domingo (26), a equipe de ronda fiscalizava na BR-163, quando observou o caminhão Ford/Cargo 2626, cor branca e placas do Pará, trafegando carregado com madeira em toras, sem sistema de iluminação traseira e sem para-choques.