/ / Com treinamentos em seis dias da semana, Flavio Ramos mantém rotina intensa para voltar bem aos trabalhos do Gençlerbirligi, da Turquia

O futebol parou em boa parte do mundo em virtude da epidemia do coronavírus. A Turquia é um dos países que estacionou competições e os clubes também não estão tendo uma rotina de treinamentos.





Apesar da paralisação, o zagueiro brasileiro, Flávio Ramos, titular absoluto do Gençlerbirligi está numa rotina intensa de treinamentos. O jogador segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e mantém-se isolado em sua casa. No entanto, nem por isso, ele está parado.





Em conjunto com os profissionais do clube, Flávio Ramos estabeleceu uma planilha de seis dias de treinamento durante a semana e apenas um dia de descanso. “Procuro seguir as recomendações do clube e conseguimos criar uma rotina positiva de treinos. Isso ocupa o meu tempo, além de manter o meu corpo, que é meu instrumento de trabalho, ativo. Esse dia de descanso que definimos é importante também para relaxar a mente e principalmente aproveitar a família. Precisamos cuidar de quem a gente ama”, declarou o defensor de 25 anos que defendeu Paysandu e Náutico no futebol brasileiro.





Sem uma data ainda confirmada para o retorno aos treinamentos, Flávio Ramos torce para que logo tudo seja resolvido e ele e seus companheiros possam ajudar no objetivo de manter o Gençlerbirligi na elite do futebol turco. Após 26 rodadas, a equipe do zagueiro brasileiro ocupa a 12ª posição, quatro lugares acima do primeiro time na zona de descenso. “Ainda tem um índice grande de infectados aqui na Turquia, por isso a preocupação é grande. Esperamos que possa melhorar nos próximos dias.





Existe uma especulação que poderemos voltar aos treinos no próximo dia 11 de maio, mas nada oficial ainda. Torço para que logo isso se resolva e eu consiga voltar saudável aos treinos. Tenho objetivo de manter a boa sequência que estava tendo. Atuei em 19 das 26 partidas do time na Liga Turca”, finalizou.







Fotos: Divulgação/AV Assessoria e Divulgação/Gençlerbirligi

Assessor de Imprensa